Divieto di balneazione colpisce Siponto e Manfredonia | enterococchi superiore ai limiti anche all' Acqua di Cristo

La questione della balneazione a Manfredonia si fa sempre più delicata: il divieto colpisce anche Siponto e l'acqua di Cristo, dove i livelli di enterococchi superano i limiti di sicurezza. Dopo la rottura del tronco fognario, il sindaco ha deciso di estendere l’ordinanza, rendendo temporaneamente inagibile un tratto di mare lungo 1450 metri. La salute dei cittadini viene prima di tutto, e l'area di balneazione “Acqua…” resta sotto stretto controllo.

Non c'è pace a Manfredonia dopo la rottura del tronco fognario: il sindaco ha esteso l'ordinanza e reso temporaneamente inagibile il tratto di mare, a partire dal molo di levante fino al molo del porto industriale, della lunghezza di 1450 metri, in via precauzionale l’area di balneazione 'Acqua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

