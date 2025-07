Ragazza travolta e uccisa da suv a Porto Cervo indagata la moglie dell’Ad di Lufthansa

Una tragica tragedia scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane ragazza di 24 anni, è stata investita e uccisa da un SUV sulle strisce pedonali. Nell'indagine si inserisce il nome di Vivian Alexandra Spohr, ricca manager tedesca e moglie di Carsten Spohr, CEO di Lufthansa, ora indagata per omicidio stradale. Chi è questa donna e quale sarà il destino delle indagini? La vicenda continua a far discutere e a sollevare interrogativi sulla giustizia e la sicurezza stradale.

Sarebbe Vivian Alexandra Spohr la turista tedesca che ha investito e ucciso Gaia Costa, 24 anni, travolta dal suv mentre era sulle strisce pedonali in via Aga Khan a Porto Cervo. Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, la manager, moglie di Carsten Spohr, amministratore delegato di Lufthansa, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio stradale ma sarebbe già rientrata in Germania. Chi è Vivian Alexandra Spohr. Madrina di Help Alliance, l’organizzazione del Gruppo Lufthansa senza scopo di lucro che si occupa di progetti per il sociale, attualmente gestisce circa 50 progetti in tutto il mondo, volti a fornire principalmente ai giovani l’accesso all’istruzione e a consentire loro di condurre una vita autodeterminata. 🔗 Leggi su Lapresse.it