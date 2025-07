Auto sulla folla in Svezia | almeno cinque feriti a Malmo

Un tragico incidente scuote Malmö, Svezia, quando un'auto investe diverse persone sul marciapiede nel centro della città, lasciando almeno cinque feriti. La scena si è svolta in Föreningsgatan, attirando rapidamente l’attenzione delle autorità e dei soccorritori. Le prime indagini suggeriscono che si tratti di un incidente e non di un atto deliberato. La comunità si stringe intorno alle vittime, mentre l’indagine prosegue per chiarire le dinamiche di questo drammatico episodio.

Un'auto ha investito diverse persone che si trovavano sul marciapiedi nel centro di Malmö, in Svezia, e il bilancio è di almeno 5 feriti, che sono stati portati in ospedale in ambulanza. Lo riportano i media locali. Il fatto è avvenuto in Föreningsgatan, una via centrale. Polizia e soccorritori sono stati allertati alle 17.41. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente e non di un atto deliberato. Il conducente, un uomo di circa 20 anni, è stato fermato e sarà interrogato dalla polizia. Aftonbladet riporta che 2 dei feriti sono bambini. La polizia ha istituito posti di blocco nella zona e interrogherà i testimoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto sulla folla in Svezia: almeno cinque feriti a Malmo

