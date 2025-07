Dzeko Fiorentina | il bosniaco fa il suo ritorno in Italia è un nuovo giocatore viola! Comunicato ufficiale firma annuale e rinnovo automatico se…

La Serie A torna a brillare con un grande colpo di scena: Edin Dzeko, il celebre attaccante bosniaco, fa il suo ritorno in Italia con la Fiorentina. Dopo aver impressionato in Turchia, il bomber si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con i viola, portando esperienza e classe nel reparto offensivo di Stefano Pioli. La sua firma annuale, con rinnovo automatico, rappresenta una scommessa vincente per la squadra.

Dzeko Fiorentina: il comunicato ufficiale che rende noto il ritorno in Serie A dell’attaccante bosniaco. Tutti i dettagli dell’operazione. La Fiorentina piazza il colpo d’esperienza e regala a Stefano Pioli il bomber di caratura internazionale che chiedeva per il suo attacco. È ufficiale: Edin Dzeko è un nuovo giocatore viola. Dopo una stagione da protagonista in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il “Cigno di Sarajevo” torna in Serie A per guidare il reparto offensivo della Fiorentina. Un acquisto di grande prestigio per il club toscano, che si assicura uno dei centravanti più completi e prolifici degli ultimi quindici anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dzeko Fiorentina: il bosniaco fa il suo ritorno in Italia, è un nuovo giocatore viola! Comunicato ufficiale, firma annuale e rinnovo automatico se…

