Trovato il cadavere di un uomo nel Messinese | era dentro un sacco di plastica

Un inquietante ritrovamento scuote Milazzo, nel cuore del Messinese: il cadavere di un uomo, nascosto in un sacco di plastica, è stato trovato nel primo pomeriggio in via Capuana. La scena inquietante e l’assenza di identificazione sollevano interrogativi sulla vicenda. Chi si nasconde dietro questo mistero? E quali segreti si celano dietro questo grave episodio? La polizia indaga per fare luce su questa tragica scoperta.

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio a Milazzo, nel Messinese. Il corpo è stato trovato, intorno alle 15.30, dentro un sacco di plastica in via Capuana, in un terreno incolto nei pressi del quartiere di Bastione, al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima non è stata ancora identificata. A segnalare alla polizia la presenza del cadavere sono stati delle persone che stavano raggiungendo la spiaggia, che si trova a pochi metri di distanza. Sul posto si sono recati anche il procuratore e il medico legale. La strada, alla spalle del ristorante “Al gabbiano”, è stata chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovato il cadavere di un uomo nel Messinese: era dentro un sacco di plastica

In questa notizia si parla di: cadavere - trovato - uomo - messinese

