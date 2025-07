All' ospedale Maggiore inaugurato il nuovo spazio per i piccoli pazienti dell' Oculistica | FOTO

All'Ospedale Maggiore di Bologna, nasce un nuovo spazio dedicato ai più piccoli: la nursery oculistica. Questo ambulatorio riqualificato, del valore di oltre 40.000 euro, offre un ambiente accogliente e confortevole per i bambini e le loro famiglie, rendendo il percorso di cura un’esperienza meno stressante. Un investimento importante che dimostra l’impegno dell’ospedale nel garantire eccellenza e attenzione alle esigenze dei pazienti più giovani.

È stata inaugurata presso gli ambulatori di oculistica dell'Ospedale Maggiore di Bologna la nuova nursery oculistica, uno spazio riqualificato e pensato per accogliere in modo più confortevole i bambini e le loro famiglie durante il percorso di cura. Il progetto, del valore di oltre 40.000 euro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: oculistica - ospedale - maggiore - spazio

L'Ospedale Maggiore di Bologna ha una nuova nursery: l’inaugurazione nei reparti di oculistica - Bologna si distingue ancora una volta per la cura e l’attenzione verso i più piccoli con l’apertura di una nuova nursery presso l’Ospedale Maggiore, dedicata ai bambini e alle famiglie dei reparti di oculistica.

! Un anno fa prendeva vita un sogno: trasformare uno spazio vuoto in un luogo di respiro, bellezza e umanità. Il Tetto Giardino dell’Ospedale di Biella compie il suo primo anniversario, e vogliam Vai su Facebook

All'ospedale Maggiore inaugurato il nuovo spazio per i piccoli pazienti dell'Oculistica | FOTO; L'Ospedale Maggiore di Bologna ha una nuova nursery: l’inaugurazione nei reparti di oculistica; Inaugurata nursery oculistica all'Ospedale Maggiore di Bologna.

L'Ospedale Maggiore di Bologna ha una nuova nursery: l’inaugurazione nei reparti di oculistica - La nuova area è stata pensata per offrire intimità alle mamme che allattano e uno spazio accogliente ai bambini in attesa. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Inaugurata nursery oculistica all'Ospedale Maggiore di Bologna - Gli ambulatori di oculistica dell'Ospedale Maggiore di Bologna hanno una nuova "nursery", uno spazio dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, realizzato grazie all ... Riporta msn.com