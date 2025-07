Consiglio Aci Milano La Russa jr eletto non nominato

In un clima di trasparenza e rispetto delle regole, è fondamentale sottolineare che il presidente dell'Automobile Club d'Italia, come la Russa Jr., è stato scelto attraverso elezioni democratiche e non nominato. Questa distinzione ribadisce l’importanza del processo partecipativo che coinvolge presidenti di ogni provincia italiana, garantendo così una rappresentanza autentica. La chiarezza sui metodi di nomina rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

"Ancora una volta, a scanso di interpretazioni e di valutazioni distorte, è giusto evidenziare che il presidente dell' Automobile Club d'Italia è eletto e non nominato. Eletto, come accaduto ieri a Roma, a norma di statuto, al termine di elezioni democratiche che hanno visto come principali protagonisti i presidenti di tutti gli Automobile Club delle singole Province italiane". Lo scrivono, in una nota, i vicepresidenti e i consiglieri dell'Automobile Club di Milano. "E proprio il nostro presidente Geronimo La Russa - si sottolinea nel comunicato - è stato democraticamente eletto con il 78% delle 2112 schede scrutinate, ovvero di tutto il corpo elettorale avente diritto al voto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato

In questa notizia si parla di: eletto - russa - milano - nominato

Luca Bindi eletto membro straniero dell’Accademia delle Scienze Russa - Luca Bindi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra all'Università di Firenze, è stato nominato membro straniero dell'Accademia delle Scienze della Federazione Russa.

Geronimo La Russa è stato eletto Presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per il quadriennio 2025-2028, diventando il 19° Presidente dell’organizzazione. La sua nomina segna un ritorno al voto diretto da parte dei membri dell’associazione, con una par Vai su Facebook

Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato; ACI ha eletto il suo nuovo presidente: era il candidato principale; Geronimo La Russa eletto presidente dell'Automobile Club d'Italia: addio al commissariamento.

Consiglio Aci Milano, La Russa jr eletto non nominato - "Ancora una volta, a scanso di interpretazioni e di valutazioni distorte, è giusto evidenziare che il presidente dell'Automobile Club d'Italia è eletto e non nominato. Come scrive ansa.it

Geronimo La Russa eletto presidente dell’Automobile Club d’Italia: addio al commissariamento - 112 voti rappresentanti la totalità degli aventi diritto) e presidenza per il quadriennio 2025- Segnala msn.com