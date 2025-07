L’Atalanta vuole riportare Marco Sportiello a Bergamo come riserva di Carnesecchi

L’Atalanta si prepara a riabbracciare Marco Sportiello, il portiere di Desio che ha già vestito nerazzurro. Dopo due stagioni al Milan, la società bergamasca vuole riportarlo come riserva di Carnesecchi, offrendo così esperienza e affidabilità tra i pali. Un ritorno che potrebbe rafforzare la rosa e portare nuova energia alla squadra, dimostrando ancora una volta che alcuni legami sono destinati a riprendere vita.

Bergamo, 10 luglio 2025 – A volte ritornano. O possono tornare. L’Atalanta starebbe lavorando per riportare in nerazzurro Marco Sportiello, dopo un biennio al Milan con appena 12 presenze di cui solo 3 nell’ultima annata. I l 33enne portiere di Desio ha un contratto con il Diavolo vigente fino al 2027, ma le parti starebbero lavorando per arrivare a una risoluzione consensuale anticipata per consentirgli di tornare a Bergamo. Prodotto del settore giovanile nerazzurro, lanciato in A nel 2013 appena 21enne, Sportiello ha raccolto in un decennio di alti e bassi in maglia atalantina ben 137 presenze, giocando anche in Champions in gare rimaste nella storia recente della Dea contro Paris St Germain, Liverpool e Real Madrid, facendo da riserva ai vari Gollini e Musso, finendo anche per prenderne il posto da titolare in alcuni momenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net