Allarme per Djokovic non si è allenato alla vigilia della semifinale contro Sinner a Wimbledon

L’attenzione è alta a Wimbledon, dove Novak Djokovic, reduce da una brutta caduta, non si è allenato alla vigilia della semifinale contro Jannik Sinner. Il campione serbo, 38 anni, ha interrotto la sua preparazione dopo un episodio che ha suscitato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante l’incidente e il dolore, Nole ha comunque conquistato due vittorie consecutive, alimentando speranze e dubbi sulla sua performance imminente. La sfida promette emozioni intensissime: cosa riserverà il match?

Ansia per Nole. Novak Djokovic non si è allenato alla vigilia della seminifinale di Wimbledon da giocare contro Jannik Sinner. Il giorno dopo la “brutta” caduta poco prima di conquistare la vittoria ai quarti di finale contro Flavio Cobolli, il 38enne ha annullato la sua seduta di allenamento pomeriodiana. Il sette volte campione a Londra è scivolato ed è caduto al suo secondo match point contro la testa di serie numero 22. Ha poi vinto i due punti successivi per passare il turno. La sessione di allenamento del 24 volte campione Slam all’Aorangi Park di Wimbledon era prevista per le 13.00-15.00 ora inglese, la l’ All England Club ha confermato che la sessione è stata annullata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it