Orlandi grafologa in commissione smonta la pista di Londra Pietro | Non vogliono la verità su Emanuela

La verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi torna sotto i riflettori, con la grafologa Sara Cordella che smonta le ipotesi legate alla pista di Londra. Durante la commissione bicamerale, emergono nuovi dubbi sui documenti presentati, alimentando il dibattito tra credibilità e mistero. Pietro Orlandi risponde alle accuse, ma il mistero si infittisce. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa intricata vicenda che da decenni tiene col fiato sospeso l’Italia.

Secondo la grafologa Sara Cordella chiamata in commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sarebbero falsi i documenti sulla pista di Londra. La risposta del fratello Pietro.

"I documenti sulla pista di Londra sono falsi": la rivelazione choc della grafologa alla commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi. Il fratello Pietro: "Qualcuno vuole affossare tutto"

