Sotheby’s ha battuto all’asta la prima borsa di Jane Birkin a 8,5 milioni

Un'asta da brividi quella di Sotheby’s, con la prima Borsa di Jane Birkin che ha raggiunto la cifra incredibile di 8,582 milioni di dollari, infrangendo ogni record storico. Una cifra stellare che supera di gran lunga le vendite precedenti e conferma il fascino senza tempo di questa icona di stile. Ma cosa rende questa borsa così desiderata? Scopriamolo insieme, perché questa vendita segna un nuovo capitolo nel mondo del lusso.

Una cifra stellare, che non si era mai vista nella storia delle borse. La prima Birkin di Jane Birkin è stata battuta all’a sta per ben 8,582 milioni di dollari. Per ora, prima di battere questo record, la borsa più costosa mai venduta all’asta è stata una Kelly Hermes in coccodrillo, con diamanti incastonati e impreziosita dall’oro bianco, che secondo Sotheby’s ha superato i 438.000 euro. La prima Birkin di Jane Birkin venduta per 8,5 milioni. Nata nel 1984, la borsa è stata la punta di diamante della vendita Fashion Icons di Sotheby’s a Parigi. La casa di moda ha infatti reso nota la storica vendita in una nota sul suo sito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sotheby’s ha battuto all’asta la prima borsa di Jane Birkin a 8,5 milioni

