Hiv l’infettivologa Castagna | Acceso ai test insufficiente molti si accorgono quando il sistema immunitario è già compromesso

Siamo tornati al periodo pre Covid. Continuano infatti ad aumentare, dopo il picco negativo del 2020, le nuove diagnosi di HIV in Italia. Lo rivela l’Iss attraverso il Centro Operativo Aids, che ha appena pubblicato i dati. Nel 2023, i maschi nella fascia 30-39 anni si confermano il genere con una maggiore incidenza di nuove diagnosi, mentre è il Lazio la regione dove l’incidenza è maggiore.I numeri da conoscere – In Italia le persone che vivono con l’infezione da HIV sono circa 140mila. Le nuove diagnosi di HIV nel 2023 sono state 2.349, in aumento rispetto alle 2.140 del 2022 e vicine alle 2.510 registrate nel 2019. Di queste il 60% è avvenutala conta dei linfociti CD4 era inferiore a 350: è un dato importante perché indica che si è arrivati tardi alla diagnosi, con gravissimi rischi per la salute.