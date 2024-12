Thesocialpost.it - Fiorentina-Inter, malore in campo. Come sta Edoardo Bove: “Respira autonomamente”

Firenze, 1 dicembre 2024 – Il big match della 14ª giornata di Serie A tra, in programma alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi, è stato sospeso al 21° minuto a causa di un grave incidente che ha coinvolto il centrocampista viola.Al 17° minuto,, 22 anni, si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco, lasciando compagni, avversari e tifosi nello sgomento. La situazione è apparsa subito grave: i giocatori, visibilmente scossi, si sono radunati attorno al giovane in un cerchio di protezione, mentre i soccorsi medicivenivano tempestivamente.Le cause dele le condizioni attualiSecondo le prime informazioni,avrebbe riacquistato conoscenza e avrebbe comunicato con le persone presenti al suo fianco. Il, con conseguente arresto cardiaco in, sarebbe stato causato da una crisi epilettica.