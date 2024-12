F1 GP Abu Dhabi 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Il sipario sta per calare sulla stagionedi F1. Il Circus saluta il Qatar per raggiungere il circuito di Yas Marina, dove va in scena il Gran Premio di Abu. Ventiquattresimo e ultimo round della stagione, il weekend si prepara a chiudere un capitolo del campionato. Lewis Hamilton dirà addio a Mercedes, Ferrari e Carlos Sainz prenderanno strade separate, Valtteri Bottas si ritirerà dalla F1. Il fine settimana di gara è atteso tra il 6 e l’8 dicembre, con lazione che seguirà il format tradizionale.A rompere il ghiaccio saranno, come sempre, le prove libere. Le FP1 andranno in scena tra 10:30 e le 11:30 di venerdì 6 dicembre, con le Prove Libere 2 attese invece dalle 14:00. Le FP3 si svolgeranno invece nel corso della mattinata di sabato 7 dicembre, tra le 11:30 e le 12:30.