Alice Pavarotti, chi è figlia del celebre e compianto tenore e di Nicoletta Mantovani

Lucianoebbe in totale 4 figlie: le prime tre, Lorenza, Cristina e Giuliana, avute dal primo matrimonio con Adua Veroni e, la più giovane nata dalla sua relazione con. Propriorecentemente è apparsa sui giornali, spiccando per bellezza. La giovaneche ha compiuto 21 anni il 13 gennaio ha il portamento del padre e la bellezza delicata della sua mamma. Vive e studia Sviluppo e cooperazione internazionale a Bologna e ha fatto parlare di sé per essersi recata, qualche tempo fa, a Kongsfjord, nella Contea di Finnmark in Norvegia, insieme ad un amico ad ammirare l’aurora boreale. Molto riservataha subito catalizzato l’attenzione per essere molto somigliante alla madre. Alta con i capelli castano chiaro, ha un sorriso solare, che ricorda anche quello del suopadre.