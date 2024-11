Wada il direttore Niggli | C’è un problema di contaminazioni e questa cosa va gestita

Leggi su Sportface.it

“Oggi esiste undi. Non è che ce ne siano più di prima, è che i laboratori sono più efficienti nel rilevare le quantità infinitesimali.va. Apriremo un tavolo di lavoro”. Lo ha dichiarato ildellaOlivieral quotidiano francese ‘L’Equipe’ in un momento in cui il tema diventa sempre più discusso dopo le positività riscontrate prima a Jannik Sinner e poi a Iga Swiatek. “Le quantità sono così piccole che puoi contaminarti facendo cose banali – ha detto-. Ma la realtà è che sentiamo tante storie e capisco il pubblico, pensa che siamo ingenui, che ci beviamo tutto. È un. Se volessimo semplificarci la vita, potremmo fissare delle soglie e non vedere tutti questi casi. La domanda è: siamo pronti ad accettare il microdosaggio? Dove ci fermiamo?”.