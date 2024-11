Lanazione.it - Vacs sotto l’albero, l’ultimo rush. Decisivo il verdetto dei tecnici . Nuovi controviali: restyling finito

Laagli ultimi ritocchi con Palazzo Vecchio che ora spera di regalarla ai fiorentini prima delle feste di Natale dopo il lungo ’scivolone’ autunnale con la promessa di maggio disattesa ("Tramvia in servizio ben prima dell’inizio delle scuole") e conseguente codazzo di polemiche condito da pasticci di viabilità. I tempi sono stretti ma l’impresa non è impossibile. Ieri la sindaca Funaro è tornata sul tema del Sirio che collega la Fortezza da Basso con San Marco passando da piazza della Libertà, spiegando che sono in corso proprio in questi giorni le prove di sistema. La commissione Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) – ha spiegato la sindaca – "sta lavorando con i nostrie le ditte per concludere il periodo dedicato alle prove, che si concluderanno a breve".