Seminano il panico nei negozi della città | coppia in arresto per tentata rapina e furto

Grosseto, 30 novembre 2024 - I carabinieri del nucleo operativo di Grosseto hanno arrestato due persone autrici diimpropria, lesioni e. Si tratta di un uomo, finito in carcere, e una donna, messa agli arresti domiciliari, di età compresa tra i 25 e i 33 anni, che circa due settimane fa si sono responsabili di gravi condotte ai danni di diversi esercizi commerciali e dei relativi dipendenti. Il primo episodio contestato si riferisce appunto a unaavvenuta all'interno di uno di casalinghi e oggetti per animali di Grosseto. Secondo quanto ricostruito, la donna ha nascosto alcuni oggetti in una borsa, ma è stata poi colta sul fatto da due dipendenti delo che le hanno fatto notare chiaramente di aver visto la scena, ovvero che aveva riempito con varia merce un borsone nero che portava a tracolla.