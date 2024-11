Puntomagazine.it - Pozzuoli si illumina per il Natale!

Oggi il nuovo skyline per il Rione Terra, che si aggiunge a quello già esistenteOggi 30 Novembre al calar del sole la città disi accenderà per. Un nuovo skyline per il Rione Terra, che si aggiunge a quello già esistente: colori e luci completamente rinnovati per valorizzare ulteriormente l’antica Rocca. Le luminarie, il tradizionale albero diin Piazza della Repubblica, installazioni al centro storico e in tutta la città allieteranno lo shopping natalizio anche durante la settimana e non solo nei week end. “Abbiamo deciso di mettere in campo un investimento importante per sostenere i commercianti in questo momento difficile. Siamo certi che il periodo disarà, come ogni anno, un’ulteriore occasione per ravvivare la città” ha dichiarato l’Assessore Filippo Monaco “Quest’anno ilsarà pieno di sorprese per tutti: concerti, spettacoli, luci e colori per unache rinasce” ha concluso il sindaco Gigi Manzoni.