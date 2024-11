.com - Pallamano / La Publiesse Chiaravalle Femminile cerca conferme in trasferta: test col Mugello

Leggi su .com

La società è stata premiata alla Festa dello Sport della Provincia di Ancona 2024 ricevendo il prestigioso Diploma al Merito Sportivo per essersi laureata campione d’Italia nel Beach Handball, 30 novembre 2024 – Latorna in campo per la terza giornata di serie A2.Le ragazze di coach Santiago Romero, dopo la splendida vittoria maturata al debutto contro Conversano (36-26), il turno di riposo scontato successivamente e la sosta del campionato, saranno ospiti dell’Euromedoggi al PalaSport Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo (FI), alle ore 19.La lunga pausa è servita a coach Romero per continuare a forgiare l’identità di una rosa fortemente rinnovata in estate e altrettanto ambiziosa. Come ha confermato capitan Sara Costantini nei giorni scorsi: “Il roster è cambiato molto, è stato difficile amalgamarsi in campo in un primo momento.