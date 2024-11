Bergamonews.it - Mercatini, Donizetti Opera, risotto, mostre e spettacoli: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano i Villaggi di Natale in Piazzale degli Alpini e in Piazza Matteotti, idi Natale in Borgo Santa Caterina domenica e il proseguo del festival.Da annotare, inoltre,per famiglie,, la risottata all you can eat in Piazzale degli Alpini e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.BERGAMOSABATO 30 NOVEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Alla Carrara tre serate dedicate agli under 30 (e non solo)– Al Ridotto Gavazzeni in scena “Tano di Lammermoor”– Alla Tiraboschi la lettura “In movimento!”– Al Piazzale degli Alpini risottata all you can eat–, in scena “Don Pasquale”– Concerto Spiritual & Gospel in SeminarioDOMENICA 1° DICEMBRE– Al Piazzale degli Alpini torna il “Villaggio di Natale”– In Piazza Matteotti torna il villaggio di Natale “Christmas Market”– In Piazza Matteotti torna la ruota panoramica– Christmas Design: a Bergamo tra arte, luci e installazioni– Bosco di Babbo Natale in Piazza Vittorio Veneto–di Natale a Borgo Santa Caterina– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Ad Astino prorogata la mostra di Gabriele Basilico– Nuovo concerto alla Casa natale di– Il burattinaio Angelo Gallo apre “Il teatro è servito” al Monastero del Carmine– Al Piazzale degli Alpini risottata all you can eat–: al Sociale in scena “Zoraida di Granata”– Pandemonium Teatro: glidel-end