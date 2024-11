Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: ottima seconda manche per Asja Zenere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.07 Richardson deve quasi fermarsi per non saltare una porta e chiude ultima a 3.57. Adessotrema: c’è l’emergente tedesca Emma Aicher (-0.45).19.05 Ghisalberti precisa per tre quarti di pista, poi perde mezzo secondo nel finale ed èa 3 decimi da. Comunque una buona prestazione. Tocca alla canadese Britt Richardson (-0.30).19.03 Gisin conferma la bontà della prova di. L’elvetica chiude terza a 1.30. Vediamo Ilaria Ghisalberti (-0.06).19.02 Qualche errore per, ma unaall’attacco, come giusto che sia. Vola in testa con ben 1.14 su Lysdahl. Buona prestazione: qualche posizione la recupererà. Ora la svizzera Michelle Gisin (-0.05).19.01un po’ più rotonda e filante rispetto alla prima.