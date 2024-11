Lanazione.it - La capolista San Niccolò all’esame Chiesanuova

Manca sempre meno alla dodicesima giornata di campionato di Prima e Seconda categoria: il fischio d’inizio è fissato per le 14.30 di domani e le formazioni di Pistoia e provincia devono già prepararsi. Iniziando dal girone A di Prima categoria, dove CQS Pistoia e Tempio Chiazzano devono risalire la china: il CQS di Montuori riceve il Romagnano, il Chiazzano farà visita al Capezzano Pianore. Passando al girone D, il Quarrata di Diodato attuale terza forza del raggruppamento sfiderà il San Godenzo quarto. AM Aglianese ed Atletico Casini Spedalino tenteranno invece di vincere per avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria: i neroverdi di Matteoni in trasferta contro il Sagginale, gli uomini di coach Marchiseppe ricevendo il Prato Nord. Scendendo in Seconda categoria, il Pescia secondo nel girone B mira a sfruttare il fattore-campo per prevalere sul Borgo a Mozzano ed incrocia le dita nella speranza che laPiazza faccia un (mezzo) passo falso contro il Tau.