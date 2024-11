Islanda al voto dopo dimissioni premier

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.25lo scioglimento del governo di coalizione, elezioni anticipate inper un nuovo parlamento: preoccupano inflazione, tassi d'interesse, sanità,edilizia abitativa,immigrazione. Seggi aperti fino alle 23 ora italiana. Difficoltà per votare in alcune regioni per via delle forti nevicate e venti. A metà ottobre il primo ministro Benediktsson annunciò le.Gli islandesi da sempre critici: tra il 40 e il 50% hanno cambiato partito tra una elezione e l'altra.L'ultima fragile coalizione era formata da sinistra e destra.