Eleonora Certelli, promessa dello sport morta in uno schianto: indagata la madre

La tragica morte di, giovane atleta edel salto in lungo, ha sconvolto la comunità. L’incidente, avvenuto al km 617 tra Ferentino e Anagni, ha interrotto brutalmente i sogni di una ragazza che si stava distinguendo per talento e determinazione, sia nelloche negli studi di scienze motorie.Le indagini sulla dinamicaLa Procura ha disposto l’intervento di un consulente cinematico per ricostruire nei dettagli la dinamica. Parallelamente, un perito informatico analizzerà i telefonini dei due indagati, nel tentativo di escludere eventuali distrazioni alla guida come causa del tragico evento.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava, una Peugeot 107 guidata dalla, si è scontrata con un tir in circostanze ancora da chiarire.