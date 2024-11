Danielebartocciblog.it - Capodanno romantico 2025: cenone San Silvestro chic a Rimini

Leggi su Danielebartocciblog.it

State cercando un, untra lusso e romanticismo a? Nei giorni scorsi, nel nostro blog, avevamo parlato di varie e possibili opzioni relativamente ai Cenoni di Santrèsin Romagna. Come avevamo anticipato, proprio in questi giorni i vari locali romagnoli (ribattezzato il ‘più lungo del Mondo‘) stanno finalizzando le proprie proposte ovvero stanno limando gli ultimi dettagli. Proprio in queste ore è stato svelato il gustoso menu del Ristorante Club Nautico di(Marina Centro). Stiamo parlando di una location sicuramente di grido, adatta anche per coppie più o meno giovani, posta proprio nel cuore della splendida Romagna. Scopriamo di più.SANAL RISTORANTE CLUB NAUTICO DIEbbene sì, se vuoi prepararti a dare il benvenuto, nel migliore dei modi, al nuovo anno.