Ballando con le stelle, oggi la prima semifinale e l'esordio Pellegrini-Peron

È tempo dia 'con le', il dance show di Rai 1 in onda stasera 30 novembre, come ogni sabato, inserata. Stasera esordirà una nuova coppia. Durante l'ultima puntata infatti sono emerse delle divergenze professionali con Angelo Madonia, che per questo motivo è stato sostituito dal ballerino Samuel, nuovo maestro di ballo di Federica. Questo sabato vedremo quindi le seguenti coppie pronte a scendere in pista: Bianca Guaccero-Giovanni Pernice; Federica Nargi- Luca Favilla; Luca Barbareschi- Alessandra Tripoli; Federica-Samuel; Tommaso Marini-Sophia Berto; Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti. È giunto anche il momento del ripescaggio per le coppie che sono state eliminate. Stasera infatti una coppia avrà la possibilità di rientrare in gara.