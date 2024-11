Gaeta.it - Torino si prepara a essere la Capitale del Turismo Intelligente nel 2025

ha ricevuto il prestigioso titolo di "European Capital of Smart Tourism" per ildalla Commissione Europea. Questo riconoscimento celebra le posizioni avanzate della città nel settore turistico, che si concentra su sostenibilità, accessibilità e digitalizzazione. L'assegnazione di questo titolo è il risultato di un impegno costante nel promuovere un modello diresponsabile e innovativo, attrattivo per i visitatori.ha superato sette concorrenti, inclusi nomi noti come Genova, Porto e Bruxelles, affermandosi come un esempio da seguire nel nuovo panorama turistico globale.Riconoscimento e obiettivi del titoloIl riconoscimento dicomedelper ilnon è solo un premio, ma un incentivo a continuare a migliorarne l'immagine e l'offerta turistica.