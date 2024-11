Terracina Ti ammazzo e poi stupra l’ex compagna | arrestato 40enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 novembre 2024- La Polizia di Stato dinel pomeriggio del 25.11.2024 ha tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di Custodia cautelare in carcere un 40 enne diindagato per i reati maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona, ai danni delmoglie.Nello specifico a seguito di denuncia-querela, presentata dalla donna, nella quale narrava di plurime condotte illecite da parte delcompagno il quale, incapace di gestire la propria aggressività, dopo aver preso atto della impossibilità di riprendere il rapporto sentimentale con la persona offesa, dava sfogo a tutta la sua rabbia e poneva in essere atti aggressivi nei confronti delmoglie.Sempre nel corso della denuncia, la donna riferiva che fin dall’inizio della sua relazione con l’indagato, durata diversi anni, questa era connotata dalle intemperanze caratteriali e dall’indole aggressiva delcompagno che più volte, anche per futili motivi, manifestava la propria rabbia con atti di violenza posti in essere anche alla presenza dei figli minori.