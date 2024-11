Ilfattoquotidiano.it - Se il concordato non decolla niente taglio Irpef al “ceto medio”. Le Entrate scrivono a 2 milioni di partite Iva per spingere le adesioni

È ancora in altro mare la riduzione dell’per quello che secondo il governo è il “”, cioè la fascia di contribuenti che dichiara tra 35mila e 50mila euro e non ha quindi goduto dei vantaggi deldel cuneo contributivo per i lavoratori dipendenti. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo ne parla da un anno ma le sue speranze nel gettito aggiuntivo dapreventivo biennale tra fisco eIva sono andate finora deluse. L’ultima chance è la riapertura fino al 12 dicembre dei termini per aderire a quell’accordo, dopo il flop numerico della prima finestra che ha visto lefermarsi a 522mila – su una platea di 4,5di contribuenti potenzialmente interessati – e gli incassi previsti a 1,3 miliardi. Contro i 2,5 miliardi necessari per portare la seconda aliquotadal 35 al 33%.