Riciclaggio di auto ad Ardea | cinque arresti

Scoperta officina clandestina: i Carabinieri sorprendono quattro uomini in flagranza di reato, il quinto arrestato successivamente.Roma, 29 novembre – I Carabinieri della compagnia di Anzio hanno arrestatouomini ad, in provincia di Roma, accusati di.Gli indagati, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, sono stati sorpresi mentre smontavano un’rubata all’interno di un’abitazione in località Le Salzare, già nota alle forze dell’ordine.Durante l’operazione, quattro uomini sono stati fermati in flagranza di reato, intenti a smontare componenti del veicolo nel vano motore e nella plancia interna.Un quinto complice, un 37enne, era riuscito a fuggire, ma è stato identificato e arrestato nei giorni successivi grazie a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.L’rubata, i pezzi smontati e gli attrezzi utilizzati sono stati sequestrati.