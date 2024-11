Messina | un’altra morte sospetta nell’ospedale Papardo VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

L’ospedalediancora nei guai.famiglia vuole vederci chiaro sul decesso di un familiare.Di recente due sale operatorie sono già state sequestrate perché la Procurache alcuni decessi avvenuti nel presidio ospedaliero, per i quali diversi familiari hanno presentato denuncia, possano essere riconducibili al mancato rispetto dei requisiti previsti dai protocolli sanitari.Il nuovo caso riguarda un 82enne originario della provincia di Ragusa ma residente da decenni in Australia, deceduto il 17 settembre scorso dopo essere stato colto da un malore durante una vacanza a Stromboli. A seguito di una visitalocale, l’anziano era stato trasferito in elisoccorso al, dove gli era stato diagnosticato un infarto.Sottoposto ad intervento di angioplastica, secondo quanto riferito dai sanitari alla famiglia l’uomo sarebbe stato in buone condizioni, ma in seguito si sarebbe aggravato in modo repentino fino al ricovero in terapia intensiva a causa di un’infezione, culminata nel decesso.