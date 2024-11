Metropolitanmagazine.it - Marcello Masi, chi sono la moglie Flavia Maria Coccia e la figlia Domitilla Masi

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è sposato da oltre 25 anni con la. Nata nel 1960, ha 63 anni ed ha conseguito una laurea in Teorie della Comunicazione negli Stati Uniti, presso l’Università di Charleston nel West Virginia. Nel corso della sua carrieraha ricoperto molti incarichi di spicco in ambito pubblico. È stata la presidentessa del Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, istituito dal Ministero della Cultura. Ha inoltre lavorato per la Presidenza del Consiglio dei Ministro nel Dipartimento per gli Affari Regionali del Turismo e dello Sport. Ad oggi, dopo anni di esperienza nella coordinazione e progettazione di attività di ricerca, ha un ruolo dirigenziale nell’Istituto ISNART, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.Da anni al fianco di, non si hanno molte informazioni sulla sfera personale di