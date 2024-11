Gaeta.it - Manifestazioni in Abruzzo per il sindacato: sciopero generale contro il Ddl Bilancio e per la difesa dei diritti

Facebook WhatsAppTwitter Nelle ultime ore, l’è stato teatro di un’importante mobilitazione sindacale. L’adesione allo, indetto da Cgil e Uil, ha visto la partecipazione di migliaia di lavoratori provenienti da tutti i settori, rendendo evidente il malcontento per le recenti misure legislative, in particolare il Ddle il Ddl Sicurezza. Le richieste dei manifestanti sono chiare:del welfare, inasprimento delle normative sulla precarietà e maggiori investimenti per il rilancio delle politiche industriali e dei servizi pubblici.Le motivazioni dietro loIl cuore della mobilitazione sorge dall’insoddisfazione verso due proposte di legge ritenute dannose per idei lavoratori e per il sistema del welfare. Il Ddlè contestato per le sue implicazioni su investimenti e servizi pubblici, che rischiano di compromettere la qualità della vita dei cittadini.