LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: i giocatori semplificano il materiale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:25rimane con 51’17” sull’orologio, 43? ancora per.12:24 Si è aperta la colonna a, ora le Torri controllano le due colonne aperte. Situazione di sostanziale parità al momento, rimane da capire che cosa vogliono farein questa situazione.12:23 22. axb6 axb6. Continuano ad andarsene pezzi dallaera.12:22 Ora rimane da vedere sesemplificherà ulteriormente in b6 o sceglierà di muovere di Cavallo (ha tre ottime opzioni in g3, f4 e d4). Non male neppure Tac1 visto che eventualmentepoi può cambiare in b5 i pedoni e nulla di pesante accadrebbe.12:20 21. Axe4 Cxe4, in effetti il cambio arriva e in questo momento il Nero ha un buon dinamismo che ben si contrappone alla colonna aperta d controllata dal Bianco.