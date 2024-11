Ilrestodelcarlino.it - Le Operette morali vanno in scena al liceo di Sciacca

Questa mattina, nell’auditorium delscientifico Fermi di, in provincia di Agrigento, gli studenti metteranno inuna rappresentazione teatrale tratta dal libro di Stefano Certa e Angela Marchica (nella foto), una riduzione e adattamento di dieci delle "" di Giacomo Leopardi. Il professor Certa, studioso appassionato di Leopardi, spiega che il progetto è nato dalla volontà di rendere più accessibile l’opera del grande poeta e filosofo il cui linguaggio, spesso complesso, può risultare ostico per i giovani lettori di oggi. Le dieciselezionate, ognuna rappresentabile in 10-20 minuti, permettono agli studenti non solo di essere spettatori, ma protagonisti del processo creativo. "Fare teatro – sottolineano gli autori – è un’esperienza che arricchisce i ragazzi, offrendo loro l’opportunità di comunicare conoscenze ed emozioni attraverso il gesto, la mimica e la voce, rendendo così il processo di apprendimento più coinvolgente e meno convenzionale".