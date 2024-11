Lortica.it - Ladri di metalli preziosi inarrestabili: colpo da un chilo e mezzo d’oro e otto chili d’argento

Ennesimo assalto nel distretto orafo di Arezzo: una banda di, dopo un raid meticolosamente pianificato, ha razziato la ditta Fullove, a Laterina, specializzata in microfusione, portando via undi oro edi argento. L’episodio, avvenuto giovedì 28 novembre, è il 23°del 2024.I malviventi sono entrati in azione alle 21:30, dopo aver neutralizzato le telecamere di videosorveglianza e abbattuto una recinzione e un muretto. Successivamente, hanno sfondato una porta con piccone e mazza, facendo razzia di materialiin lavorazione nei banchi e nei macchinari del laboratorio.Nonostante l’attivazione dell’allarme e il tempestivo intervento del Corpo Vigili Giurati, isono riusciti a dileguarsi con il bottino. Sul posto sono intervenuti i proprietari, carabinieri e squadra mobile, che stanno indagando su questa ondata di furti, ormai una vera e propria sfida tra criminalità e forze dell’ordine.