La Spagna introduce il congedo climatico retribuito dopo le recenti alluvioni

Il governo spagnolo ha approvato un permesso di lavorofino a quattro giorni per consentire ai lavoratori di evitare di viaggiare durante le emergenze meteorologiche. La legge è stata introdotta in seguito alla grave alluvione che a fine ottobre ha colpito lasud-orientale, dove sono morte 224 persone.le inondazioni del 29 ottobre, alcune aziende sono state criticate per aver obbligato i dipendenti a lavorare nonostante l’allerta rossa. Le imprese hanno giustificato la decisione lamentando ritardi nelle comunicazioni ufficiali, per i quali è stato fortemente criticato il governatore della Comunità Valenciana Carlos Mazón. «Nessun lavoratore deve correre rischi», ha spiegato la ministra del Lavoro Yolanda Díaz a Rtve parlando della nuova legge, aggiungendo che, in caso di allerta per rischio metereologico, «il lavoratore deve astenersi dall’andare al lavoro».