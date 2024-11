Calciomercato.it - Inter, tegola per Inzaghi: altro infortunio

Leggi su Calciomercato.it

La squadra nerazzurra potrebbe dover rinunciare ad uncalciatore dopo aver perso Pavard in Champions: le ultimeDopo aver perso Pavard e in attesa di capire se potrà contare su Acerbi e Frattesi, Simonevede assottigliarsi la lista dei disponibili in vista di Fiorentina-per(LaPresse) – Calciomercato.itNon è certa, infatti, la presenza allo stadio Franchi di Carlos Augusto: il terzino brasiliano è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare che ha spinto lo staff medico a tenerlo a riposo oggi. Domani la squadra tornerà ad allenarsi e saranno valutate le condizioni del calciatore: si capirà così se partirà con il resto dei compagni per Firenze oppure sarà risparmiato e resterà a Milano per evitare uno stop più lungo.La stessa incertezza che accompagna anche la presenza di Acerbi e Frattesi.