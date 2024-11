Gaeta.it - In migliaia in piazza a Napoli contro la manovra di bilancio del Governo: il grido di allerta

A, un corteo di circa 30.000 persone ha invaso le strade oggi, secondo le stime degli organizzatori, per protestareladipresentata dal. Questo sciopero generale è stato indetto dalle sigle sindacali Cgil e Uil, che hanno voluto portare all'attenzione pubblica le conseguenze drastiche che le nuove misure economiche potrebbero avere sul lavoro e sull'industria nel Sud Italia.La voce dei sindacati: preoccupazioni per il futuro del Sud ItaliaNicola Ricci, segretario generale della Cgile Campania, ha evidenziato in un'intervista che il futuro della Campania non può essere disegnato come un'area senza fabbriche e caratterizzata da povertà e diseguaglianze. Ricci ha sottolineato che il Sud è anche ricco di potenzialità: industrie, tecnologie e competenze sono risorse fondamentali che non devono essere dimenticate.