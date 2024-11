Ilfattoquotidiano.it - Il Garante della Privacy stoppa Gedi: no alla vendita di dati a OpenAI per addestrare l’intelligenza artificiale

Cedere atutti i contenuti di un gruppo di testate giornalistiche con l’obiettivo dipuò mettere a rischio ipersonali di tutti i protagonisti degli articoli. Ilper lacon un avvertimento formale, il cui presidente John Elkann aveva presentato la partnership in pompa magna a settembre durante la tormentata Italian Tech Week sfociata nello sciopero dei giornalisti di Repubblica.Gli archivi digitali dei giornali, nota il, conservano le storie di milioni di persone, con informazioni, dettagli,personali anche estremamente delicati che non possono essere licenziati in uso a terzi per, senza le dovute cautele. Se il Gruppogirasse atutti icontenuti nel proprio archivio, potrebbe violare le disposizioni del Regolamento Ue, con tutte le conseguenze anche di carattere sanzionatorio previste.