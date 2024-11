Robadadonne.it - Geocaching: cos’è e come iniziare questa caccia al tesoro con amici o sconosciuti

Leggi su Robadadonne.it

Di modi per stare in mezzo alla natura e per socializzare ce ne sono tanti, ma senza dubbio se vi vuole fare qualcosa che sia anche divertente e originale bisogna provare anche cose nuove, magari un gioco che coinvoltama anchee che sappia mettervi alla prova facendo squadra.Un giocoil, una sorta dialall’aperto che vanta una community di oltre 10 milioni di persone e che vale la pena di provare. Ma di cosa si tratta esattamente?, le origini e la storiaPer prima cosa occorre dire che l’elemento fondamentale delè l’uso del GPS, il sistema di geolocalizzazione nato negli anni ’60 a scopo militare, quando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti iniziò a esplorare l’utilizzo dei satelliti per la navigazione e il posizionamento militare.