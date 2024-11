Ilfattoquotidiano.it - Consiglio dei ministri, via libera al decreto con la stretta sulla cybersecurity: la riunione dura 15 minuti. Salvini assente, “motivi familiari”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

to appena un quarto d’ora ildeiconvocato per venerdì. Nel corso della seduta-lampo, iniziata con oltre un’ora di ritardo, è stato approvato illeggegiustizia che contiene un inasprimento della disciplina sui reati in materia di cybersicurezza. Dal provvedimento è stata cancellata dopo le polemiche la nuova norma-bavaglio per i magistrati, che puntava a punire le toghe per i loro interventi in pubblico, impedendogli di occuparsi di qualsiasi caso attinente ai temi di cui parlano.Ilcompariva già al primo punto dell’ordine del giorno del Cdm di lunedì, ma era stato fatto slittare su richiesta di Forza Italia, contraria all’attribuzione alla Dna, la Procura nazionale antimafia, del potere d’impulso e coordinamento delle indagini sul nuovo reato di estorsione informatica, introdotto dalcybersicurezza convertito in legge a giugno.