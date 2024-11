Panorama.it - Cesare Cremonini ricomincia da Alaska Baby

Se il buongiorno si vede dalla prima canzone, iil nuovo album diinizia nel migliore dei modi.è un gran pezzo, grandioso in tutti i sensi, per il suo incipit, per i riferimenti alle distese e ai simboli d'America, per un sound vitale, originale, lontano dagli stereotipi della musica italiana contemporanea. Non è un disco di transizione, ma piuttosto un tassello definitivo, costruito su un impianto sonoro e creativo che tiene insieme il mondo dei Fab Four e dei Beach Boys con l'attitudine al groove, l'elettronica e le reminiscenze degli anni Settanta. Si va. dalla cassa dritta di Aurore boreali con Elisa a una ballad, Ragazze facili, con echi di Elton John e Billy Joel, destinata a diventare un classico. Con la partecipazione Mike Garson, il pianista americano noto per aver collaborato con David Bowie e Nine Inch Nails).