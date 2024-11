Thesocialpost.it - Bollette del gas, arriva la stangata: ecco perché

L’estensione dell’applicazione del prezzo dell’anidride carbonica ai consumi domestici, nota come Ets2, è destinata a influenzare significativamente ledel gas a partire dal 2027. Questo nuovo sistema, parte del percorso europeo verso la decarbonizzazione al 2050, mira a raggiungere obiettivi intermedi stringenti entro il 2030. Tuttavia, per le famiglie italiane si tradurrà in un aumento medio annuo di circa 160 euro per nucleo familiare, secondo le stime di Plenitude, società retail luce e gas del gruppo Eni. Durante l’audizione del 25 novembre con l’Autorità Arera, Plenitude ha sottolineato che l’impatto economico sarà significativo, con un incremento dei costi legato al prezzo della CO2, oggi fissato a 60 euro per tonnellata in scenari meno critici, ma che potrebbe crescere ulteriormente.