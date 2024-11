Thesocialpost.it - Tennis, Iga Swiatek (numero 2 mondiale) sospesa per doping

Leggi su Thesocialpost.it

Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del: Igadue del ranking, è stataper un mese dopo essere risultata positiva a un controllo anti. Il test, effettuato lo scorso agosto a Cincinnati, ha rilevato tracce di trimetazidina, una sostanza vietata nello sport.Un caso complesso e una sospensione ridottaLata polacca ha vissuto un periodo di grande difficoltà, e ha definito l’accaduto come il “peggior momento della mia vita“. Dopo un’indagine condotta dall’InternationalIntegrity Agency (ITIA), è emerso che il contatto con la sostanza è stato del tutto accidentale.aveva assunto un farmaco a base di melatonina per gestire il jet lag, risultato contaminato da trimetazidina. Questa notizia preoccupa seriamente gli appassionati diitaliani, perché il caso dellaè molto simile a quello che coinvolge Jannik Sinner per il Clostebol.