Metropolitanmagazine.it - Rossella Erra su Angelo Madonia: “Guardava sempre la fila dove c’era Sonia, mi è dispiaciuto per Federica”

Mentrerispondeva a tono alla giuria,Pellegrini era rimasta impassibile lì al suo fianco, questo è quello che è successo a Ballando Con le Stelle ea FanPage ha dato il suo punto di vista sull’allontanamento didispiacendosi soprattutto per la concorrente Pellegrini.“È stato chiaro l’imbarazzo di. Lei si è fatta indietro, ha fatto proprio due passetti indietro e ha lasciato parlare lui, in quello che a me è sembrato un comunicato stampa suo, qualcosa che non c’entrava niente con il ballo. È stata una scena molto fastidiosa con lei che ha fatto il porta-microfono del suo maestro. Lui glielo lasciava, poi Selvaggia replicava e lui se lo riprendeva. Quello che è successo ha rovinato la magia del tango, ha rovinato tutto il lavoro fatto in questi mesi e in questa settimana, vanificando la bellezza di una coppia che sapeva ballare”.