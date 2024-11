Ilgiorno.it - Paderno d’Adda, Stallazzo addio: ecco perché deve chiudere l’unico punto ristoro sul Naviglio

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 novembre 2024 – Lochiude. Se entro un paio di giorni, tre al massimo, non verranno trovate e attuate soluzioni concrete, lunedì scatterà la serrata deldi, oltre che presidio di sicurezza lungo l’Adda nel tratto deldi, gestito dai volontari e dai lavoratori svantaggiati della cooperativa Solleva. Non è un ultimatum quello comunicato da Luigi Gasperini, presidente della cooperativa sociale, ma è l’annuncio di un epilogo ormai inevitabile. Da quando lo scorso maggio due frane hanno travolto l’Alzaia all’altezza di Cornatee interrotto il collegamento principale per lo, clienti e visitatori scarseggiano, gli affari vanno male e i conti per tenere aperta l’attività non tornano più. I conti non tornano La situazione è paradossale, anzi assurda.