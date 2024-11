Ilrestodelcarlino.it - Molestatore seriale condannato: palpeggiava le ragazze e fuggiva in monopattino

Forlì, 28 novembre 2024 – Era in città per lavoro. Faceva l’operaio in alcuni cantieri: per l’accusa però, nel tempo libero,le, tra i 20 e i 30 anni e poicome una saetta su un. Arrivava dalla provincia di Milano, ma lui è un egiziano di 25 anni; e ieri è statodal tribunale collegiale di Forlì a 2 anni e 2 mesi per violenza sessuale, 609 bis del codice penale, comma 3, ossia la fattispecie più blanda della normativa, che prevede “la lieve entità delle vicende delittuose, connotate da mancata consumazione di un rapporto sessuale completa e per la occasionalità e limitato numero di episodi”. Il processo s’è sviluppato con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena in caso di comprovata responsabilità dell’imputato. Il pm, Emanuele Daddi, aveva chiesto 2 anni e 3 mesi.