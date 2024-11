361magazine.com - Liftare e compattare la pelle senza chirurgia? Arriva un siero rivoluzionario (e a costi contenuti) che cancella i segni del tempo

Leggi su 361magazine.com

ladel viso, collo e décolleté con un solo prodotto non invasivo e specifico per offrire risultati comparabili a quelli della micro. L’innovazione di bellezza è in formato stick e costa meno di 60 EuroIn pochi sanno che uno dei brand più famosi al mondo, tra i pochi che sviluppano prodotti performanti e funzionali a prezzi, ha recentemente sviluppato una linea di trattamenti non invasivi in grado di offrire risultati comparabili a quelli della micro.Si tratta della gamma Derm Correxion® firmata RoC®, ricca di un esclusivo complesso unico di tecnologie ispirate ai trattamenti di medicina estetica, studiato per agire a 360° sulle necessità dellae su ogni suo livello.La mancanza di compattezza è tra le principali preoccupazioni per chi desidera unagiovane e tonica.